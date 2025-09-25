В рамках Фестиваля "Насими" в старинной части Баку – Ичеришехер представлен ряд интересных перформансов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана при поддержке ИСЕСКО, в старинной части Баку – Ичеришехер был представлен ряд интересных перформансов, сообщает Trend.

Вначале у Мавзолея Сейида Яхъи Бакуви XV века - выдающегося памятника средневековой азербайджанской архитектуры и декоративного искусства, во дворе комплекса Дворца Ширваншахов, на фоне древних стен Ичери Шехер, была представлена постановка “Məst-i Dərviş”, созданная по мотивам гасиды Насими «Мәst». Автор сценария - поэт, писатель Ильгар Фахми, режиссёр, исполнитель главной роли и автор синтезированной музыки – заслуженный артист Бахруз Вагифоглу.

На протяжении часа старинные улочки и каменные своды древнего города словно наполнились дыханием поэта: звучали газели Насими, в которых раскрывается его философия - человек как частица Всевышнего, его особое место в мире, миссия, с которой он приходит на этот свет. Потрясающая премьера была встречена овациями зрителей.

"Фонд Гейдара Алиева проводит множество мероприятий - литературных, музыкальных, театральных, и фестиваль "Насими" особо значим для пропаганды древнего наследия великого поэта. Эта гасида на самом деле малоизвестна, её почти нигде не встретишь. Наш народный артист Джахангир Новрузов нашёл её и предложил воплотить в сценической форме. На основе текста, написанного Ильгаром Фахми, при участии актёров Государственного театра пантомимы мы создали этот спектакль. Вернее, даже не просто спектакль - скорее ритуальное действо, духовный перформанс. Потому что это - работа души, дыхание духовности. И нам очень хочется, чтобы подобных мероприятий становилось больше, чтобы не только мы, но и зрители, наш народ могли напитаться этим духом", - отметил Бахруз Вагифоглу.

По его словам, это произведение является особенным в его творческой жизни.

"Такие образы "создать" невозможно. Если роль близка твоей душе — она сама тебя находит. Раньше я готовил спектакль "Gil", где воплощал образ Мухаммеда Физули. Сегодня - Насими. И все эти личности - суфии, великие гении. Они принадлежат к одной духовной стихии, одному дыханию. Сегодня нам удалось собрать вокруг себя людей, близких этой энергии, и передать её зрителю. Если после спектакля зрители не хотят уходить, если обнимают нас, фотографируются, и на их лицах появляется чувство лёгкости и радости - значит, этот дух был с нами, вместе с нами перешёл к ним и подарил светлую энергию", - добавил Бахруз Вагифоглу.

Затем на территории Bayıl daşları состоялась презентация проекта “Eşq-i nur”. Эта выставка-мистическое путешествие, построенное вокруг трёх идей - любовь, свет и знак. В её основу легли произведения изобразительного искусства, живые экспозиции и мультимедийные инсталляции, созданные более двадцатью молодыми художниками. Здесь любовь представлена не просто как чувство или эмоция, а как духовное призвание, божественное притяжение, лежащее в самой основе бытия. Автор проекта и куратор – заслуженный художник Сабина Шихлинская.

Серия презентаций продолжилась работой хореографа Ленай Сеидализаде "Разоблачение слова", в которой рассказывается о человеке, несущем истину в собственном теле: его кожу можно содрать, но слово остаётся.

Назрин Мамедова же представила синтез газелей Насими с мугамом и электронной музыкой.

Закрытие Фестиваля "Насими" состоится в историко-архитектурном заповеднике "Храм Атешгях". Здесь группа "Савалан" подарит публике духовно-мистический музыкально-литературный вечер, посвящённый наследию великого поэта Насими.