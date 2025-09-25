В SOCAR Green назвали совокупную мощность "зеленых" проектов

БАКУ/Trend/ – SOCAR Green, «зелёное» подразделение государственной нефтегазовой компании SOCAR, ведёт реализацию проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) совокупной мощностью 1,66 ГВт.

Как сообщает Trend, об этом заявил специалист по солнечной и ветровой энергетике SOCAR Green Эльчин Таргулуев на мероприятии «Неделя "зелёной" энергии Азербайджана и Центральной Азии» в Баку.

По словам Эльчина Таргулуева, SOCAR Green была создана 1 марта 2024 года и является ключевым звеном в трансформации SOCAR в современную энергокомпанию. Компания отвечает за развитие «зелёных» проектов и реализацию целей по снижению углеродного следа: сокращение интенсивности выбросов на 30% и абсолютных выбросов на 20% к 2035 году, а также достижение углеродной нейтральности к 2050 году.

На сегодняшний день в портфеле SOCAR Green – масштабные проекты в сотрудничестве с ОАЭ и Китаем. Совместно с Masdar реализуются проекты общей мощностью 1 ГВт: 445 МВт солнечной энергии в Билясуваре, 315 МВт солнечной станции в Нефтчале и 240 МВт ветропарк на Абшероне. Также компания работает над инновационным проектом «Шафаг» (240 МВт), предусматривающим виртуальную передачу энергии от солнечной станции в Джебраиле к нефтегазовому терминалу Сангачал.

Кроме того, SOCAR Green сотрудничает с китайскими партнёрами China Energy, Power China и China Tata Corporation, с которыми реализует проекты совокупной мощностью 420 МВт. Все эти объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2027–2028 годах.

Отдельное внимание компания уделяет развитию экспертизы в области ВИЭ внутри страны, чтобы сократить зависимость от зарубежных специалистов и превратить Азербайджан в региональный центр компетенций в сфере «зелёных» технологий.