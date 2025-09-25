Главы МИД Азербайджана и Армении приняли участие в Трансатлантическом ужине в США

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел Азербайджана и Армении приняли участие в Трансатлантическом ужине, организованном госсекретарем США Марко Рубио.

Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии также участвовали их коллеги из стран ЕС и НАТО, а также главы внешнеполитических ведомств Швейцарии и Украины.

На встрече присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

По информации Госдепартамента США, в ходе обсуждений была подчеркнута ключевая роль трансатлантического партнерства в укреплении мира и процветания.

«Госсекретарь отметил достижения президента в продвижении Армении и Азербайджана по пути к долгосрочному миру», - заявил первый заместитель пресс-секретаря Томми Пиготт.

Участники встречи также обсудили глобальные вопросы безопасности, включая укрепление стабильности на Ближнем Востоке и предотвращение разработки или приобретения Ираном ядерного оружия.