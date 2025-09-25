Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Кыргызстан Материалы 25 сентября 2025 08:07 (UTC +04:00)
Кыргызстан призвал к совместным усилиям по сохранению горных экосистем

Абдулло Джаноб
БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, отметил, что сохранение горных экосистем - общая ответственность всех государств, сообщает пресс-служба президента, передает Trend.

Он подчеркнул приверженность Кыргызстана климатической повестке и сообщил о принятии нового национального вклада, предусматривающего сокращение выбросов парниковых газов на 16% к 2030 году, а при международной поддержке — на 44%. Для этого в стране реализуются проекты по возобновляемой энергетике, включая строительство ГЭС «Камбар-Ата-1».

Жапаров предложил обменивать часть внешнего долга на финансирование «зелёных» инициатив, сообщил о создании Климатического трастового фонда и пригласил инвесторов поддерживать экологические проекты.

Президент Кыргызстана призвал страны присоединиться к Декларации о климате, горах и ледниках, отметив, что таяние ледников и деградация экосистем угрожают миллиардам людей. Президент заверил, что Кыргызстан продолжит активно участвовать в международных климатических переговорах.

