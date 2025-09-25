Член Палаты лордов отметил потенциал азербайджанских компаний на Лондонской бирже

БАКУ /Trend/ - Увеличение числа азербайджанских компаний на Лондонской фондовой бирже будет значимым достижением в развитии двустороннего экономического сотрудничества.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил член Палаты лордов Аамер Шарфраз в ходе Первого Азербайджано-британского политического диалога, прошедшего в Университете ADA.

«Также было бы целесообразно создать азербайджано-британскую "финтех-песочницу", аналогичную той, что у нас есть с другими странами, где финтех-компании могли бы безопасно тестировать новые продукты и технологии в обеих странах», - отметил он.

А. Шарфраз подчеркнул уникальное преимущество Азербайджана: «У вашей страны есть то, чего нет у нас – суверенный фонд. В Великобритании подобных фондов нет. Даже если бы представители британского правительства захотели призвать компании инвестировать в Азербайджан, они могли бы лишь предложить и содействовать этому, но не обязать. При этом Великобритания остается мировым центром для суверенных фондов: первый такой фонд был основан здесь, и каждый крупный международный фонд имеет представительство в стране».

Он также отметил потенциал совместных инвестиций: «Было бы замечательно видеть больше крупных холдингов, которые могли бы выступать соинвесторами вместе с британскими компаниями, приходящими в Азербайджан, и наоборот».