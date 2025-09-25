Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Одной из самых больших гуманитарных проблем, с которой сталкивается Азербайджан в постконфликтный период, является опасность, создаваемая минами

Политика Материалы 25 сентября 2025 21:17 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Марьяна Ахмедова
БАКУ/Trend/ - Одной из самых больших гуманитарных проблем, с которой сталкивается Азербайджан в постконфликтный период, является опасность, создаваемая минами, заложенными Арменией во время оккупации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомнив, что с ноября 2020 года по сегодняшний день в результате взрывов мин погибли или получили тяжелые ранения более 400 азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих, глава государства отметил, что эта масштабная минная угроза препятствует безопасному возвращению переселенцев и реализации проектов по восстановлению.

