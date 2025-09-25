Азербайджан готовится к энергоаудиту в рамках закона об энергоэффективности - представитель IFC

БАКУ /Trend/ - Закон Азербайджана об энергоэффективности выводит на повестку вопрос о проведении энергоаудита, что обусловливает необходимость изучения методологий, подготовки кадров и повышения осведомленности конечных пользователей.

Как сообщает Trend, об этом сказала специалист по устойчивому финансированию Международной финансовой корпорации (IFC) Лейла Гусейнли на мероприятии "Неделя зеленой энергии 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

Она подчеркнула, что в Азербайджане принят закон об энергоэффективности, а также разрабатываются другие нормативные акты и методологии на его основе.

"Уже существуют минимальные показатели энергоэффективности. Правительство также потребует проведения энергоаудита. Для успешного проведения такого аудита важно хорошо понимать методологию, подготовить достаточные внутренние ресурсы и информировать конечных пользователей о преимуществах применения минимальных показателей энергоэффективности. Таким образом, Азербайджан очень близок к переходу на эти требования, и те, кто уже принял эти показатели, будут первыми, кто сыграет ведущую роль в этом направлении", - отметила Л. Гусейнли.

