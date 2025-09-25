Запускается регулярный автобусный рейс Баку-Агдам

БАКУ /Trend/ - В рамках программы Великое возвращение для обеспечения жителей освобождённых от оккупации территорий качественными транспортными услугами Азербайджанское агентство наземного транспорта запускает регулярный автобусный рейс Баку-Агдам.

Об этом передает Trend со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Сообщается, что начиная с 26 сентября автобусы будут отправляться из Бакинского международного автовокзального комплекса и следовать до Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса. Промежуточной остановкой на маршруте станет поселок Гузанлы.

Согласно информации, отправление из Баку в Агдам будет осуществляться ежедневно в 08:50, а в обратном направлении - в 08:00. Стоимость билета в одну сторону составляет 13,90 маната.

Билеты можно приобрести исключительно онлайн через портал biletim.az. При этом для граждан Азербайджана при покупке билета через портал или мобильное приложение автоматически оформляется разрешение на въезд на освобожденные от оккупации территории.

