Назарбаев Университет заинтересован в развитии сотрудничества с азербайджанскими вузами

БАКУ /Trend/ - Назарбаев Университет намерен расширять партнёрство с азербайджанскими вузами.

Об этом сказала Trend заместитель проректора по академическому планированию и бюджету Назарбаев Университета Аида Сагинтаева в кулуарах Саммита университетов Евразии в Баку.

«Мы посетили Университет АДА и были впечатлены его развитием. У нас есть точки соприкосновения – это проведение исследований по актуальным для всего региона темам, развитие человеческого капитала, подготовка специалистов, новые образовательные программы и поддержка молодых талантов», - сказала она.

Сагинтаева отметила, что сотрудничество с азербайджанскими университетами рассматривается по трём направлениям: совместные исследования, обмен студентами и преподавателями, а также участие в международных проектах.

«Казахстанские студенты проявляют большой интерес к обучению в Азербайджане, чтобы познакомиться с уровнем преподавания и научных исследований. Думаю, что и азербайджанским студентам было бы полезно учиться у нас. Важно, чтобы обменивались опытом и преподаватели», – подчеркнула она.

Зампроректора напомнила, что Назарбаев Университет уже сотрудничает с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности и реализует программы обмена с Университетом АДА.

По словам Сагинтаевой, интерес к партнёрству с азербайджанскими вузами проявляют и другие университеты Казахстана.

«Вернувшись, мы обязательно расскажем о саммите и о тех университетах, с которыми встретились. Если появится интерес, мы готовы наладить контакты и сотрудничество», - заключила она.