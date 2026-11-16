В Азербайджане продолжается рост цен на жилье и арендной платы

БАКУ/ Trend/ - Цены на рынке жилья Азербайджана продолжают расти. В третьем квартале 2026 года индекс цен на жилье увеличился на 8,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На первичном рынке рост составил 10,4 процента, на вторичном - 8,4 процента.

Об этом говорится в информации Центрального банка Азербайджана.

Согласно данным, в сентябре на рынке жилья также наблюдалось повышение цен. По информации Палаты оценщиков Азербайджана, за месяц стоимость продажи квартир в новостройках выросла на 2,8 процента, а в старых зданиях - на 2,5 процента.

В годовом выражении цена продажи одного квадратного метра в новостройках увеличилась на 10,8 процента, а в старых зданиях - на 9,2 процента.

На рынке аренды также выросли цены

Удорожание жилья отразилось и на арендном рынке. Так, в сентябре 2026 года арендная плата выросла на 5,7 процента в годовом выражении и на 1,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

По информации Палаты оценщиков Азербайджана, в сентябре месячный рост арендных ставок в новостройках составил 3,1 процента, а в старых зданиях - 1,1 процента.

Таким образом, в третьем квартале 2026 года продолжился рост цен как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. При этом более высокие темпы удорожания отмечены в сегменте новостроек. Повышение арендных ставок также свидетельствует о сохранении восходящей динамики на рынке недвижимости.