При поддержке Банка ABB прошла первая специализированная международная выставка недвижимости и инвестиций (ФОТО)

В Бакинском Экспоцентре состоялась «AIREX 2026» – первая в Азербайджане специализированная международная выставка недвижимости и инвестиций. Партнером мероприятия, в котором приняли участие более 70 местных и зарубежных компаний из разных стран, выступил Банк ABB.

«AIREX 2026» объединила покупателей жилья, инвесторов, заинтересованных во вложениях в недвижимость, и профессионалов отрасли. Выставка предоставила посетителям возможность ознакомиться с местными и международными проектами, получить подробную информацию об их особенностях и напрямую пообщаться с представителями компаний.

Выставка также стала площадкой для развития профессионального диалога между участниками рынка недвижимости, обмена опытом и обсуждения новых возможностей сотрудничества.

Посетители смогли подробно ознакомиться с возможностями, которые предлагает Банк ABB – один из лидеров в сфере финансирования недвижимости и ипотечного кредитования в Азербайджане, а также с проектами, реализуемыми при поддержке Банка.

«AIREX 2026» продлилась до 6 ноября. В рамках мероприятия обсуждались перспективы градостроительного развития Азербайджана, новые девелоперские проекты, брендированные резиденции, жилые комплексы премиум-класса, городское и квартальное планирование, устойчивое строительство, а также возможности сотрудничества финансовых и технологических компаний с сектором недвижимости.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.