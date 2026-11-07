Азербайджанская гимнастка вышла в финал чемпионата мира

БАКУ/ Trend/ - Из китайского города Нанкин продолжают поступать радостные новости с 39-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана, 7 ноября представительница национальной команды Сельджан Махсудова успешно выступила в полуфинале индивидуальной программы среди женщин по прыжкам на батуте и завоевала путевку в финал чемпионата мира.

Наша гимнастка набрала в полуфинале 56,140 балла и вышла в финальную стадию с шестого места, получив право бороться за медали среди сильнейших батутисток мира.

Одним из примечательных моментов выступления Сельджан Махсудовой стало то, что она опередила на шесть позиций чемпионку летних Олимпийских игр 2024 года в Париже Брайони Пейдж и завоевала путевку в финал.

Другой представитель Азербайджана в индивидуальной программе среди мужчин Магсуд Махсудов набрал в полуфинале 37,850 балла и завершил выступление на 20-м месте.

Напомним, что Сельджан Махсудова и Магсуд Махсудов также успешно выступили в смешанной синхронной программе на чемпионате мира и вышли в финал. Таким образом, в Нанкине Сельджан Махсудова поборется за медали как в индивидуальной, так и в смешанной синхронной программе.

Выступления азербайджанских гимнастов на чемпионате мира продолжаются.