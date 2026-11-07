Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджана приняло участие в 7-м Всемирном медиасаммите в Китае (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджанской Республики принимает участие в церемонии открытия 7-го Всемирного медиа саммита, проходящего в Пекине.

Как сообщили в Совете, в рамках саммита, посвященного теме «Медиа в интеллектуальную эпоху: от консенсуса к действию», проводится обмен мнениями по вопросам расширения доступности искусственного интеллекта и трансформации мировых СМИ, ведению диалога и сотрудничества между СМИ во имя более безопасного мира, роли искусственного интеллекта в межцивилизационном общении, будущего управления глобальными коммуникациями, а также опыта Пекина в области развития и модернизации.

Программа саммита предусматривает проведение пленарного заседания, тематических форумов и семинаров, а также различных ознакомительных поездок с целью более близкого ознакомления с богатым культурным наследием и современным развитием Пекина.

Всемирный медиасаммит, учрежденный в 2009 году по совместной инициативе девяти ведущих медийных организаций, служит платформой для обмена мнениями на высоком уровне и сотрудничества между глобальными медиаструктурами, аналитическими центрами, правительствами, компаниями и международными организациями.