Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета.

Ректор Карабахского университета Шахин Байрамов и генеральный директор университетской клиники Самир Бабаев проинформировали главу государства о созданных здесь условиях.

Было сообщено, что в рамках работ, проведенных в соответствии с утвержденным архитектурно-планировочным решением, были реконструированы существующие инженерно-коммуникационные системы, деятельность отделения организована с учетом современных требований.

В целях эффективной организации приема, обследования и лечения пациентов в отделении скорой медицинской помощи созданы функциональные зоны, отвечающие современным требованиям. Здесь имеются реанимационный и педиатрический секторы, палаты, помещения для хранения лекарств и служебные помещения для организации медицинских услуг и повседневной деятельности. Оснащение отделения соответствующим медицинским оборудованием и современными инженерно-коммуникационными системами позволяет расширить его функциональные возможности и обеспечивать эффективную организацию медицинских услуг. Для транспортировки пациентов, прошедших первичную оценку состояния, в другие учреждения в соответствии с медицинскими показаниями имеются автомобили скорой медицинской помощи, оснащенные возможностями для проведения реанимации и интенсивной терапии.

В настоящее время клиника располагает 70 стационарными койками, в том числе пятью реанимационными. Кроме того, в отделении скорой помощи предусмотрено 19 коек и оборудовано пять операционных залов. Таким образом, клиника сможет одновременно оказывать медицинскую помощь 70 стационарным пациентам и 19 пациентам, поступившим в отделение скорой помощи.

Согласно плану развития на 2027 год прогнозируется, что в медицинском учреждении будут работать в общей сложности 230–250 сотрудников.

Основная миссия университетской клиники заключается не только в оказании медицинских услуг, но и в ее развитии в качестве многопрофильного медицинского центра, объединяющего современное медицинское образование, клиническую практику и, в перспективе, научно-исследовательскую деятельность.