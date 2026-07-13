Moody’s Ratings подтвердило рейтинг Халг Банка по итогам 2025 года

Международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings, проанализировав результаты деятельности Халг Банка за 2025 год, подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг Банка в национальной и иностранной валюте на уровне Ba3 со стабильным прогнозом, а также краткосрочный и долгосрочный рейтинги риска контрагента (CRR) в национальной и иностранной валюте на уровне Ba2/NP.

Агентство также подтвердило базовую оценку кредитоспособности Банка (Baseline Credit Assessment, BCA) на уровне b1.

По мнению экспертов Moody’s Ratings, оценка BCA b1 отражает солидный капитал Банка, стабильную прибыльность, устойчивый уровень ликвидности и значительный депозитный портфель.

Агентство положительно оценивает показатель рентабельности средних активов (ROA), превышающий 2%, отмечая, что на протяжении последних трёх лет Банк демонстрирует устойчивую прибыльность, благодаря высокой чистой процентной марже, достаточному уровню резервов по кредитам и эффективному управлению расходами.

В отчёте отмечается, что стабильный прогноз по долгосрочному депозитному рейтингу Ba3 в национальной и иностранной валюте отражает ожидания агентства относительно сохранения в целом стабильных кредитных показателей Банка в течение следующих 12–18 месяцев.