  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Банк Республика удостоен награды за поддержку донорства крови (ФОТО)

Общество Материалы 16 июня 2026 10:06 (UTC +04:00)
Банк Республика удостоен награды за поддержку донорства крови (ФОТО)
Фото: Bank Respublika

Банк Республика получил очередную социальную награду

Банк Республика, продолжающий вносить вклад в развитие общества посредством многочисленных инициатив в области корпоративной социальной ответственности, в очередной раз был удостоен высокой награды.

В рамках мероприятия, организованного Республиканским банком крови по случаю Всемирного дня донора крови, Банк Республика был награжден специальной премией за активное содействие развитию донорского движения и постоянную поддержку данной сферы.

Для Банка Республика акции по сдаче крови давно стали не просто мероприятием, а доброй традицией, объединяющей сотрудников вокруг общих ценностей. Ежегодно в рамках акций, проводимых в Головном офисе Банка, сотрудники добровольно становятся донорами, оказывая поддержку нуждающимся в лечении людям и даря надежду тем, кто в ней особенно необходима.

В акции по сдаче крови, организованной в этом году, также приняли активное участие Председатель Правления Банка, руководящий состав и сотрудники. Они выступили донорами, чтобы поддержать лечение людей, страдающих талассемией, гемофилией, лейкозом и другими заболеваниями.

Банк Республика и в дальнейшем намерен поддерживать проекты, направленные на укрепление здоровья населения и повышение общественного благосостояния, а также продолжать активное участие в инициативах, способствующих развитию социальной солидарности.

Банк Республика удостоен награды за поддержку донорства крови (ФОТО)
Банк Республика удостоен награды за поддержку донорства крови (ФОТО)
Банк Республика удостоен награды за поддержку донорства крови (ФОТО)
Банк Республика удостоен награды за поддержку донорства крови (ФОТО)
Банк Республика удостоен награды за поддержку донорства крови (ФОТО)
Банк Республика удостоен награды за поддержку донорства крови (ФОТО)

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости