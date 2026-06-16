Названы ключевые факторы, определяющие будущее халяльной индустрии

БАКУ /Trend/ - Будущее халяльной индустрии будет определяться рядом факторов, включая переход к более комплексным стандартам, рост спроса, развитие технологий и государственную поддержку.

Об этом заявил главный инвестиционный директор Компании по развитию халяльной продукции Амин Альсаади в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с форума.

По его словам, одним из ключевых факторов является переход халяльной индустрии от модели, основанной исключительно на соблюдении нормативных требований, к более широкому подходу, который объединяет принципы халяль и ESG (экологические, социальные и управленческие стандарты).

A.Альсаади отметил, что такой подход охватывает различные направления деятельности организаций, включая корпоративное управление, маркетинг и брендинг, наряду с традиционными аспектами халяльной сертификации.

Он также указал на продолжающийся рост спроса на халяльную продукцию.

По его словам, этому способствует увеличение численности мусульманского населения в мире, что ведет к соответствующему росту потребления халяльной продукции.

«Если ранее основными секторами считались производство продуктов питания и исламские финансы, то в настоящее время развитие получают также такие направления, как производство одежды, туризм и другие сферы.

Халяльная сертификация сегодня воспринимается покупателями как базовое требование, а качество халяльной продукции оценивается наравне с продукцией ведущих мировых производителей», - сказал он.

По его словам, в частности, по его словам, современные технологии позволяют получать такие компоненты, как желатин и коллаген, из альтернативных источников, соответствующих требованиям халяльной продукции.

Он сказал, что дальнейшая интеграция стран и участников халяльного сектора требует поддержки как в инвестиционной, так и в регуляторной сферах.