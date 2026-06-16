ITFC обнародовала общий объем торгового финансирования

БАКУ/Trend/ - Международная исламская корпорация по торговому финансированию (ITFC) на сегодняшний день обеспечила торговое финансирование на сумму свыше 95 миллиардов долларов США.

Об этом заявил главный операционный директор ITFC Назим Нурдали в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, ITFC предоставляет широкий спектр инструментов краткосрочного торгового финансирования, включая финансирование импортно-экспортных операций, портовое финансирование, складское финансирование, а также структурированное финансирование сырьевых товаров.

«Мы предлагаем практически полный спектр продуктов торгового финансирования, существующих на рынке», - отметил Н.Нурдали.

Он подчеркнул, что ITFC является динамичным и открытым институтом торгового финансирования, работающим в составе Группы Исламского банка развития.

По словам Н.Нурдали, корпорация стала первой многосторонней организацией, начавшей предоставлять торговое финансирование на развивающихся рынках еще до того, как аналогичные механизмы начали использовать другие международные финансовые институты, включая Всемирный банк и Азиатский банк развития.

«Мы гордимся тем, что были одними из первопроходцев в области торгового финансирования и продолжаем выполнять важную функцию финансирования развития, необходимую для поддержки торговых потоков», - сказал он.