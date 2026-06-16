Молодежь представляет одну из величайших возможностей для развития - Анар Керимов

БАКУ/Trend/ - Молодежь представляет одну из величайших возможностей для развития.

Об этом сказал первый заместитель министра финансов Азербайджана Анар Керимов в ходе мероприятия на тему "Молодежь без границ: обеспечение общего регионального процветания", проходящего в Баку в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР), передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Во всех странах-членах ИБР миллионы молодых людей представляют одну из величайших возможностей для развития.

Однако возможности не возникают сами по себе. Их необходимо создавать, развивать и финансировать. Кроме того, они должны выходить за национальные границы, поскольку талант и инновации не знают границ.

В Азербайджане мы верим в молодежь и рассматриваем молодых людей как стратегическую инвестицию в национальное развитие", - сказал замминистра.

Керимов отметил, что за последние пять лет Азербайджан направил почти два миллиарда долларов США на образование молодежи.

"В исламе образование — это не просто экономическая инвестиция. Это инвестиция в человеческое достоинство, ответственность и служение обществу.

Поэтому сегодня в Азербайджане мы считаем, что инвестиции в молодежь — это инвестиции в молодых предпринимателей. Им необходим доступ к более крупным рынкам, большая мобильность, а новаторам нужны более прочные сети взаимодействия",- сказал он.