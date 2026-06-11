До $1 млрд в ВИЭ - как новые проекты могут изменить энергетический сектор Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан расширяет проекты в сфере возобновляемой энергетики, привлекая международных инвесторов и одновременно модернизируя существующую гидроэнергетическую инфраструктуру.

Совсем недавно Национальное агентство по инвестициям Кыргызстана и китайская компания China Energy Engineering Investment обсудили реализацию проектов ВИЭ, включая возможное строительство солнечных и ветровых электростанций общей мощностью до 700 МВт с объемом инвестиций до $1 млрд. Параллельно страна развивает сотрудничество с Турцией, Азербайджаном и другими партнерами в сфере «зеленой» энергетики, стремясь расширить структуру генерации и снизить нагрузку на традиционную гидроэнергетическую модель.

В настоящее время около 90% производства электроэнергии в Кыргызстане обеспечивается за счет гидроэнергетики, которая остается основой национальной энергосистемы. Однако высокая зависимость от водных ресурсов создает сезонные ограничения: объемы генерации напрямую связаны с уровнем притока воды, что периодически приводит к необходимости дополнительных поставок электроэнергии из соседних стран.

На этом фоне развитие ВИЭ рассматривается как дополнительный инструмент для повышения устойчивости энергосистемы. В отличие от гидроэнергетики, солнечные и ветровые проекты позволяют диверсифицировать источники производства, хотя их интеграция также требует развития сетевой инфраструктуры и систем балансировки.

Одним из наиболее масштабных потенциальных проектов стало предложение китайской стороны по строительству объектов солнечной и ветровой энергетики. Согласно представленным данным, из общей мощности до 700 МВт около 500 МВт могут приходиться на солнечные электростанции и еще 200 МВт — на ветровые объекты.

Эти планы дополняют уже реализуемые проекты по модернизации энергетического сектора. Кыргызстан одновременно обновляет действующие гидроэлектростанции, включая модернизацию крупнейшей в стране Токтогульской ГЭС мощностью 1 440 МВт, а также работает над расширением генерации за счет новых объектов, включая Камбаратинскую ГЭС-1 проектной мощностью около 1 860 МВт.

Таким образом, развитие ВИЭ в Кыргызстане направлено на изменение структуры энергобаланса. Гидроэлектростанции остаются базовым источником мощности, тогда как солнечная и ветровая энергетика могут выполнять роль дополнительных источников генерации.

Еще одним направлением становится международная энергетическая интеграция. Кыргызстан рассматривает возможность участия в Каспийском зеленом энергетическом коридоре, который может создать новые возможности для экспорта чистой энергии и включения страны в более широкие региональные цепочки поставок электроэнергии.

В рамках переговоров с Азербайджаном обсуждалось использование гидроэнергетического потенциала Кыргызстана для развития сотрудничества по направлению зеленой энергетики. Одновременно страна расширяет контакты с турецкими компаниями, включая ZENA Enerji, работающей в сфере солнечной энергетики, проектирования и строительства объектов ВИЭ.

Развитие новых источников генерации также связано с необходимостью обновления сетевой инфраструктуры. В Кыргызстане реализуются проекты по модернизации подстанций и оборудования, включая замену силовых трансформаторов и повышение пропускной способности энергетических объектов. Без синхронного развития сетей увеличение числа новых электростанций может столкнуться с ограничениями при передаче энергии потребителям.

При этом энергетическая трансформация Кыргызстана зависит от нескольких факторов: объемов инвестиций, скорости реализации проектов, доступности оборудования, качества управления инфраструктурой и темпов роста внутреннего потребления.

В случае ускоренной реализации проектов ВИЭ и модернизации сетей Кыргызстан может получить более диверсифицированную энергосистему, в которой гидроэнергетика будет сочетаться с солнечной и ветровой генерацией. Такой сценарий может расширить возможности покрытия пикового спроса и создать дополнительные условия для экспорта электроэнергии.

Базовый сценарий предполагает постепенное развитие проектов с поэтапным вводом новых мощностей. В этом случае структура энергосистемы будет изменяться постепенно, при сохранении ведущей роли гидроэнергетики.

При замедлении инвестиционных процессов или задержках строительства новых объектов возможна более длительная зависимость от существующей модели, при которой объем доступной электроэнергии будет в значительной степени зависеть от гидрологических условий и состояния действующих мощностей.

Также возможен сценарий, при котором приоритет будет смещен в сторону модернизации уже существующих гидроэлектростанций и повышения эффективности действующей системы вместо быстрого расширения новых направлений генерации.

Таким образом, развитие ВИЭ в Кыргызстане формирует новый этап трансформации энергетического сектора. Будущая структура энергосистемы будет зависеть от темпов реализации проектов, инвестиционной поддержки и эффективности модернизации энергетической инфраструктуры, включая развитие генерирующих мощностей, электросетей и международного энергетического взаимодействия.