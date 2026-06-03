Интерес к Среднему коридору со стороны стран ЦА значительно вырос - MSC

БАКУ /Trend/ – Средний коридор в последние годы превратился в важную транспортную артерию между Азией и Европой, а интерес к нему со стороны стран Центральной Азии, международных грузоотправителей и логистических операторов существенно вырос.

Как сообщает Trend, об этом сказал менеджер по Азербайджану компании MSC (Mediterranean Shipping Company) Гусейн Рамазанов в ходе международного транспортно-логистического форума в Баку.

По его словам, маршрут, соединяющий Китай и Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию, в последние годы претерпел значительные изменения и сегодня привлекает все больше внимания со стороны государств региона и международного бизнеса.

Рамазанов отметил, что страны Центральной Азии рассматривают Средний коридор как важный инструмент для развития экспорта и расширения доступа к мировым рынкам.

Он подчеркнул, что для дальнейшего раскрытия потенциала маршрута необходимо продолжать совершенствование транспортных процессов, развитие мультимодальных перевозок, цифровизацию логистики и повышение эффективности взаимодействия между всеми участниками транспортной цепочки.

По его словам, несмотря на заметный прогресс в развитии маршрута, ряд системных вопросов по-прежнему требует дальнейшей проработки для повышения конкурентоспособности коридора.

Рамазанов добавил, что MSC готова содействовать дальнейшей интеграции Среднего коридора в глобальные транспортно-логистические сети и поддерживать развитие современных логистических решений в регионе.

Отметим, что II Каспийский международный форум "Транспорт, транзит и логистика" проходит в Баку в рамках выставки TransLogistica Caspian 2026 и объединяет представителей государственных структур, международных организаций и ведущих компаний транспортно-логистического сектора.