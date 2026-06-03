Приоритет внедрения ИИ зависит от уровня развития компании - SMART Solutions Group

БАКУ/ Trend/ - Приоритетность внедрения искусственного интеллекта или развития внутренних процессов в компаниях зависит от уровня развития предприятия и его операционной модели.

Как сообщает Trend, об этом заявил учредитель и гендиректор компании SMART Solutions Group Кянан Табасаранский на проходящем в Баку II Каспийском международном транспортно-транзитном и логистическом форуме.

К. Табасаранский отметил, что для компаний с уже сформированными, надежными и стабильными процессами ИИ может стать важным инструментом для ускорения бизнеса и поддержки его роста. В данном случае инфраструктура играет роль вспомогательного элемента.

Он подчеркнул, что для компаний, находящихся на стадии развития, которые все еще определяют свою операционную модель и место на рынке, основное внимание должно быть сосредоточено именно на выстраивании процессов.

«Любая система функционирует со скоростью своего самого слабого и самого медленно работающего звена. Например, если в цепочке поставок выявлен самый слабый этап, то даже самые мощные решения на базе искусственного интеллекта, примененные до или после него, не окажут серьезного влияния на общий результат», — заявил он.

По мнению К. Табасаранского, компании должны в первую очередь проанализировать свои бизнес- и операционные процессы, а уже затем, в соответствии со своим уровнем развития, определять приоритетность процессов или технологий.