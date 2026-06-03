ЕБРР назвал прогнозы по ВВП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Реальный рост ВВП Азербайджана ускорится до 2% в 2026 году и до 2,5% в 2027 году после слабых экономических показателей в начале 2026 года, сообщает Trend со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

«Прогноз роста остается чувствительным к ценам на углеводороды и объемам добычи. Рост мировых цен на энергоносители, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может обеспечить Азербайджану дополнительный доход и поддержать расходы и инвестиции, стимулирующие экономический рост, частично компенсируя негативные последствия конфликта. Кроме того, региональные инициативы по развитию связности и торговли, реализуемые в рамках мирного процесса, посредником которого выступили США в урегулировании между Азербайджаном и Арменией, а также продолжающиеся масштабные инвестиции в возобновляемую энергетику могут способствовать росту и диверсификации экономики в среднесрочной перспективе», — отмечается в докладе ЕБРР.

ЕБРР также указывает, что реальный рост ВВП замедлился до 1,4% в 2025 году, а в первом квартале 2026 года экономика сократилась на 0,3% в годовом выражении. Это произошло на фоне снижения производства в нефтегазовом секторе на 1,2% и замедления роста ненефтяного сектора до 0,2%.

Инфляция в первом квартале 2026 года составила в среднем 5,7%, оставаясь близко к верхней границе целевого диапазона Центрального банка. Общий профицит бюджета сократился с 4,1% ВВП в 2024 году до 2,6% в 2025 году, при этом государственный и гарантированный государством долг остался на низком уровне — 28% ВВП на конец года.

Профицит счета текущих операций снизился с 6,3% ВВП в 2024 году до 4,6% в 2025 году. На этом фоне совокупные внешние активы Центрального банка и Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) продолжили рост и достигли 112% ВВП в 2025 году, говорится в отчете ЕБРР.