Оптимизация логистики требует комплексного подхода и внедрения цифровых решений - SMART Solutions

БАКУ /Trend/ - Оптимизация логистических цепочек требует комплексного подхода, включающего взаимодействие всех участников рынка, развитие цифровых решений и постепенное внедрение новых технологий, включая искусственный интеллект.

Как сообщает Trend, об этом заявил основатель и генеральный директор SMART Solutions Group Канан Табасаранский на II Каспийском международном форуме на тему "Транспорт, транзит и логистика", проходящем в Баку.

Он отметил, что основная задача заключается в повышении эффективности и устранении существующих барьеров в цепочках поставок, подчеркнув, что речь идёт о системных изменениях, охватывающих весь процесс.

«Мы стремимся устранить все эти сложности в логистической цепочке, которые сегодня существуют, и важно понимать, что это не отдельные фрагменты, а единая система, где каждый элемент влияет на результат», — сказал он.

По его словам, успешная трансформация возможна только при полной координации между всеми участниками процесса, поскольку цифровизация требует общего понимания целей и синхронизации действий.

«Нужна согласованность всех стейкхолдеров, и в простой формулировке это означает, что все участники должны одинаково понимать, что именно мы делаем и зачем», — отметил К. Табасаранский.

Он добавил, что цифровые решения должны одновременно учитывать технологические, регуляторные и организационные аспекты, а также приносить практическую ценность на каждом этапе.

«Нельзя рассматривать только продукт или только законодательство, или только изменение мышления отдельно — это всегда комбинация факторов, которые должны работать вместе», — подчеркнул он.

К. Табасаранский отметил, что ключевым критерием успешности цифровых проектов является их практическая применимость и реальная польза для бизнеса и отрасли, включая даже небольшие, но устойчивые улучшения процессов.

«Любая трансформация должна создавать измеримую ценность для бизнеса, пользователей и всей отрасли, и даже небольшие шаги важны, если они действительно улучшают процессы», — сказал он.

По его словам, внедрение цифровых решений требует не только технологической реализации, но и нормативной поддержки, обеспечивающей возможность масштабирования.

«Важно не только разработать технологию, но и обеспечить её поддержку на уровне регулирования, иначе масштабировать решения невозможно», — добавил К. Табасаранский.

Он подчеркнул, что цифровая трансформация должна рассматриваться как поэтапный процесс, включающий тестирование, адаптацию и последующее масштабирование решений.

Отдельно он отметил растущую роль искусственного интеллекта в логистике, подчеркнув, что ИИ следует рассматривать прежде всего, как инструмент повышения эффективности бизнес-процессов, который помогает ускорять обработку данных и операций, при этом не заменяя человека в принятии ключевых решений.