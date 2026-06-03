Всемирный банк о вызовах интеграции распределенной возобновляемой энергетики в энергосистему

БАКУ/Trend/ - Интеграция распределенных возобновляемых источников энергии требует повышения надежности и гибкости распределительных сетей, включая модернизацию инфраструктуры и систем управления.

Как сообщает Trend, об этом заявила консультант по энергетике во Всемирном банке Теона Элизарашвили на панельной дискуссии, проходящей в рамках 31-ой Международной выставки «Нефть и газ Каспия».

По еe словам, распределённые энергоресурсы представляют собой небольшие и средние установки генерации, размещённые близко к потребителям.

«В отличие от традиционных станций, это небольшие и средние установки возобновляемой генерации, которые находятся очень близко к центрам потребления», - отметила она.

Она подчеркнула, что с развитием таких источников меняется сама архитектура энергосистемы.

«Ранее энергосистемы проектировались так, что крупная генерация находилась в одном месте, а поток электроэнергии был односторонним - от генерации к потребителям. Теперь ситуация изменилась, и поток становится двусторонним», - сказала она.

Т.Элизарашвили добавила, что это приводит к дополнительной нагрузке на распределительные сети.

«Это оказывает серьезное давление на существующую распределительную инфраструктуру, особенно на линии и трансформаторы», - подчеркнула консультант.

По ее словам, дополнительные вызовы связаны с колебаниями солнечной генерации, обратными потоками энергии, вопросами качества электроэнергии и необходимостью повышения наблюдаемости сетей.

«Трансформаторы должны очень часто и динамично регулировать напряжение, что создаёт дополнительную нагрузку на сеть», - отметила она.

“Когда к этому добавляется непредсказуемый характер зарядки электромобилей, это создаёт дополнительный стресс для системы», - сказала она.