На СЭС «Гарадаг» в Азербайджане нет ограничений на отбор электроэнергии - Masdar

БАКУ/Trend/ - На солнечной электростанции «Гарадаг» нет ограничений выработки, поскольку это первый проект коммунального масштаба в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава представительства компании Masdar в Азербайджане Мурад Садыхов на панельной дискуссии, проходящей в рамках 31-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия».

"Вместе с тем существует определенный лимит по выдаче мощности в сеть. Станция способна генерировать больше электроэнергии, однако из-за ограничений сетевой инфраструктуры мы не можем передавать в сеть весь потенциальный объем выработки", - отметил он.

Отдельно он подчеркнул, что прогнозирование генерации становится одним из ключевых рисков для проектов ВИЭ на фоне изменения климата.

«Мы видели, что произошло в мае: сильные осадки, град и другие необычные погодные явления», - сказал он.

По его словам, подобные климатические изменения невозможно было в полной мере учесть на этапе проектирования станции и подготовки прогнозов ее эксплуатации.

Он также отметил, что Гарадагская СЭС не оснащена системой накопления энергии, поскольку проект изначально реализовывался как пилотный: "Аналогичная ситуация характерна и для двух других солнечных проектов - Биласуварского и Нефтчалинского, которые находятся в стадии реализации."

При этом, по его мнению, в дальнейшем правительство будет постепенно внедрять системы хранения энергии.

В качестве примера он привел первый в стране проект аккумуляторной системы хранения энергии, реализуемый «Азерэнержи», мощностью 250 МВт и емкостью 500 МВт·ч, предназначенный для регулирования частоты и потоков электроэнергии в энергосистеме.

В целом, по его словам, статус первого крупного солнечного проекта позволил избежать ряда сетевых проблем, с которыми сталкиваются многие ВИЭ-объекты.

"К счастью, эти вызовы пока не оказали существенного влияния на нашу работу", - добавил он.

Отметим, что солнечная электростанция «Гарадаг» мощностью 230 МВт была введена в эксплуатацию 26 октября 2023 года в рамках пилотного проекта совместно с компанией Masdar из Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ).

Станция построена при участии иностранных инвестиций на сумму 262 миллиона долларов США. Ежегодно она производит примерно 500 млн кВт·ч электроэнергии, что позволяет экономить 110 млн кубометров природного газа. В результате эксплуатации предотвращается выброс 200 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу.