Швейцарская компания об участии в проекте электрификации Сангачальского терминала bp

БАКУ /Trend/ - Швейцарская компания ABB гордится участием в проекте электрификации Сангачальского терминала bp.

Как сообщает Trend, об этом заявил менеджер по стратегическим продажам и ключевым клиентам компании Джеймс Хезерингтон на панельной дискуссии, проходящей в рамках 31-й Международной выставки «Нефть и Газ Каспия».

По его словам, bp выводит из эксплуатации газовые турбины, которые в настоящее время обеспечивают электроснабжение терминала, и подключает объект к национальной энергосистеме Азербайджана.

Д. Хезерингтон отметил, что подключение к энергосети сопряжено с рисками для стабильности энергоснабжения, включая возможные перепады напряжения.

Он сообщил, что ABB предложила решение на основе синхронного компенсатора, который позволит избежать перебоев в электроснабжении терминала и морских активов в Каспийском море.

«Мы очень гордимся тем, что были выбраны bp и партнерами для реализации этого проекта на Сангачальском терминале в Азербайджане. Это настоящий успех для нашей компании», - сказал Д.Хезерингтон.

Напомним, что в 2025 году ABB получила контракт от bp по поддержке электрификации и стабильности энергосистемы Сангачальского терминала.

Отметим, что проект STEL (Sangachal Terminal Electrification) реализуется и управляется компанией bp в качестве оператора Сангачальского терминала.

Завершение проекта ожидается в два этапа: первый этап планируется завершить к середине 2027 года, а второй этап — к концу 2028 года.

Проект тесно связан с солнечной электростанцией «Шафаг», предусматривая строительство новой солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джебраильском районе Азербайджана. Связь между проектами будет обеспечена посредством новой коммерческой модели — виртуальной схемы передачи электроэнергии (Virtual Power Transfer Arrangement). Это позволит Сангачальскому терминалу подключиться к национальной энергосети, управляемой компанией Azerenerji, через новую инфраструктуру, которая будет построена как на территории терминала, так и за его пределами, включая новую подстанцию напряжением 220/110 кВ.

Ожидается, что совместная реализация проектов «Шафаг» и STEL позволит сократить операционные выбросы Сангачальского терминала примерно на 50% в течение оставшегося срока его эксплуатации, исходя из текущих прогнозов и планов.

После перевода терминала на электроснабжение от внешней сети семь газовых турбин, которые в настоящее время используются для выработки электроэнергии на объекте, будут поэтапно выведены из эксплуатации. Это позволит высвободить дополнительные объёмы топливного газа для экспорта.