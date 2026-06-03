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В Азербайджане обсуждается вывод ряда госкомпаний на IPO — PASHA Kapital

Экономика Материалы 3 июня 2026 11:46 (UTC +04:00)
В Азербайджане обсуждается вывод ряда госкомпаний на IPO — PASHA Kapital
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане обсуждается возможность вывода акций ряда государственных компаний на первичное публичное размещение (IPO). В рамках дискуссии рассматриваются вопросы приватизации и выхода отдельных госпредприятий на фондовый рынок.

Об этом заявил генеральный директор PASHA Kapital Иси Мустафаев на пресс-конференции, посвященной финансовым итогам 2025 года, передает Trend.

По его словам, приватизация ряда предприятий, входящих в холдинг AZCON, уже находится в повестке. В случае начала процесса IPO PASHA Kapital готова участвовать в его реализации и внести свой вклад.

Иси Мустафаев подчеркнул, что окончательные решения по IPO государственных компаний принимаются соответствующими государственными органами.

Глава PASHA Kapital также отметил, что ведется работа по привлечению инвестиций в сельское хозяйство. В этих целях планируется проведение серии встреч с компаниями, направленных на расширение возможностей альтернативного финансирования через рынки капитала.

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