TransExpeditions LLP отмечает важность автомобильного сектора в логистике Евразии

БАКУ /Trend/ - Автомобильные перевозки и развитие транспортной инфраструктуры в странах Евразии требуют системного улучшения логистических условий, снижения административных барьеров и модернизации сопутствующей инфраструктуры.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор по взаимодействию с государственными органами и комплаенсу компании TransExpeditions LLP Сайран Медеров на II Каспийском международном форуме на тему "Транспорт, транзит и логистика", проходящем в Баку.

По его словам, значительная часть перевозок на рассматриваемых маршрутах приходится именно на автомобильный транспорт, что делает его ключевым элементом логистической системы региона.

Он отметил, что развитие маршрутов влияет не только на транспортную отрасль, но и на смежные направления экономики.

«Когда мы развиваем транспортный маршрут, мы развиваем не только сам маршрут, но и все сопутствующие направления. Это влияет на бизнес, логистику и экономические связи между странами», — сказал он.

По его словам, за последние годы в ряде стран региона наблюдаются позитивные изменения в регулировании отрасли.

«За последние два года ситуация начала меняться в лучшую сторону. Бизнес стал более вовлеченным в процесс принятия решений, и ассоциации перевозчиков добились внесения изменений в ряд нормативных актов и приказов, связанных со штрафами и регулированием перевозок», — сказал Медеров.

Также он рассказал об опыте работы с инфраструктурными маршрутами и анализе транспортных коридоров.

«Мы проводили обследование маршрутов, включая перевозку крупногабаритных грузов, и анализировали возможности прохождения по различным направлениям. По итогам работы некоторые маршруты были включены в национальные проекты и получили развитие как приоритетные транспортные направления», — подчеркнул Медеров.

По его словам, развитие таких коридоров позволяет значительно сокращать расстояния и повышать эффективность перевозок между странами региона.