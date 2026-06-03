БАКУ /Trend/ - Армения вступила в фазу политической турбулентности почти накануне выборов, где предстоящая парламентская кампания становится не просто внутренним демократическим процессом, а отражением более широкой борьбы за внешнеполитический курс страны. На фоне экономических вызовов, региональной нестабильности и продолжающейся трансформации постконфликтной реальности Южного Кавказа, выборы приобретают значение стратегического поворотного момента. В центре внимания оказываются не только программы партий и внутренняя повестка, но и баланс отношений с ключевыми международными игроками — Европейским союзом, Россией и США.

Предвыборная кампания развивается в условиях высокой общественной поляризации. Действующая политическая сила делает акцент на продолжении реформ, цифровизации государственного управления, привлечении инвестиций и поддержании относительной стабильности в экономике. В их риторике заметно стремление представить текущий курс как единственно реалистичный в условиях внешнего давления и ограниченных ресурсов. Оппозиционные силы, напротив, сосредоточены на критике власти, указывая на социальное неравенство, инфляционное давление и вопросы безопасности, которые остаются чувствительной темой для общества. В их заявлениях часто звучит тезис о необходимости пересмотра внешнеполитического баланса и более решительных шагов в сторону диверсификации союзов.

Особое место в политическом дискурсе занимает тема европейской интеграции. Европейский союз в последние годы усилил своё присутствие в Армении через программы реформ, поддержку институтов гражданского общества, экономические инициативы и техническое сотрудничество. При этом влияние ЕС носит преимущественно структурный характер: оно не выражается в прямом политическом вмешательстве, но формирует долгосрочные ориентиры развития, связанные с правовой системой, прозрачностью управления и экономической модернизацией. Для части армянского общества европейский вектор воспринимается как возможность институционального обновления и сближения с более устойчивыми экономическими моделями, тогда как другие рассматривают его как фактор потенциального внешнего давления, способного изменить традиционный баланс союзов.

Не менее сложным остаётся российское направление, которое исторически является ключевым элементом внешней политики Армении. Россия сохраняет значительное влияние в сфере безопасности, экономики, энергетики и трудовой миграции. Эти связи создают глубокую взаимозависимость, которая делает любые политические изменения особенно чувствительными. В предвыборный период отношения с Москвой становятся предметом пристального анализа как внутри страны, так и за её пределами. Российская сторона традиционно рассматривает Армению как важного союзника в регионе, и любые сигналы о возможном изменении внешнеполитического курса воспринимаются как фактор стратегической неопределённости.

На этом фоне Соединённые Штаты играют более мягкую, но стабильную роль. Их влияние проявляется через поддержку демократических институтов, образовательные программы, развитие гражданского общества и экономическое сотрудничество. В отличие от более прямых форм политического воздействия, американское присутствие в Армении носит институциональный и долгосрочный характер. Вашингтон, как правило, акцентирует внимание на важности прозрачных выборов, реформ государственного управления и укрепления правовой системы, избегая резких геополитических заявлений.

Таким образом, предвыборная ситуация в Армении формируется на пересечении трёх внешних векторов, каждый из которых предлагает собственную модель развития. Европа ассоциируется c перезапуском государственных институтов, модернизацией и реформами, Россия — с традиционной системой союзов и стратегической взаимозависимостью, США — с поддержкой демократических процессов и постепенной институциональной трансформацией. Однако окончательное направление движения страны определяется не внешними игроками, а внутренним общественным запросом, который остаётся неоднородным и часто противоречивым.

В результате, Армения оказывается в положении государства, вынужденного одновременно балансировать между различными центрами силы и отвечать на внутренние требования реформ и стабильности. Предстоящие выборы в этом контексте становятся не только политическим соревнованием партий, но и проверкой способности страны удерживать сложный геополитический баланс. Итог голосования может задать траекторию развития на годы вперёд, определив степень открытости к европейским институтам, характер отношений с Россией и глубину взаимодействия с США, при этом сохраняя ключевой вопрос — насколько Армения сможет сохранить автономность решений в условиях усиливающейся международной конкуренции.

Post Scriptum



За несколько дней до выборов, которые состоятся в воскресенье, 7 июня 2026 г., политическая атмосфера в Армении остаётся напряжённой. Главным конфликтом внутренней повестки стало противостояние между правительством Николы Пашиняна и руководством Армянской апостольской церкви. Власти открыто обвиняют представителей духовенства во вмешательстве в политические процессы и коррупции, а церковь, в свою очередь, выступает с критикой действий правительства. Для многих армян такая ситуация выглядит необычной: церковь традиционно считалась одним из важнейших общественных институтов страны.

На встречах с избирателями Пашинян продолжает продвигать идею так называемой «Реальной Армении». По его мнению, государство должно сосредоточиться на собственном развитии и безопасности, отказавшись от прежних политических амбиций, связанных с концепцией «Великой Армении» и возвращением “Нагорного Карабаха”. Однако этот курс вызывает неоднозначную реакцию. Одни считают его прагматичным и необходимым после последних потрясений, другие воспринимают как отказ от национальных идеалов.

На улицах Еревана мнения разделяются. Молодые жители столицы чаще говорят о необходимости реформ, экономического роста и стабильности. Представители старшего поколения нередко выражают тревогу из-за изменений во внешнеполитическом курсе страны. В общественных дискуссиях всё чаще звучат вопросы о будущем Армении, её безопасности и национальной идентичности.

По словам политологов, нынешняя избирательная кампания проходит в атмосфере повышенной тревожности. На настроения граждан влияют воспоминания о недавних конфликтах, опасения новой эскалации и жёсткая борьба между властью и оппозицией. В конце концов, многие избиратели делают выбор не столько на основе партийных программ, сколько исходя из того, какая политическая сила кажется им способной обеспечить стабильность.

Вместе с тем, за пределами столицы повестка выглядит более приземлённой. В небольших городах и селах люди чаще говорят о состоянии дорог, уровне пенсий, доступности медицинской помощи и наличии рабочих мест. Для многих жителей регионов именно социально-экономические вопросы остаются главным критерием оценки власти.

«Нам нужны работа и нормальные условия для жизни. Политические споры важны, но они не решат бытовых проблем», — такую точку зрения нередко можно услышать во время встреч с местными жителями.

Тем не менее, идеологическое наследие Дашнаков продолжает формировать радикальные взгляды и культуру насилия. Их риторика, ориентированная на конфликты и реваншизм, подрывает основы общества и тормозит развитие страны, противореча прагматической необходимости укрепления государственных институтов и обеспечения безопасности граждан.

Таким образом, предстоящие выборы становятся не только борьбой политических сил, но и отражением глубоких изменений, которые переживает армянское общество. Стране предстоит ответить на вопрос о том, каким путём она будет развиваться в ближайшие годы и какие ценности станут основой её будущего.