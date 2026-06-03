Иран решительно осудил атаки США

БАКУ /Trend/ - Иран решительно осуждает атаки США на иранский нефтяной танкер в Ормузском проливе прошлой ночью и на коммуникационный узел на острове Кешм в провинции Хормозган.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана, сообщает Trend.

Согласно заявлению, эти атаки рассматриваются как нарушение соглашения о прекращении огня от 8 апреля, а также явное нарушение Устава ООН и норм международного права.

Министерство иностранных дел также осудило действия США, которые используют территорию стран региона для нанесения ударов по Ирану.

«Осуществление военного нападения на Иран или предоставление возможности использовать расположенные на его территории военные базы является нарушением принципов международного права и добрососедства и, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №3314, считается актом агрессии», — отмечается в заявлении.

В министерстве заявили, что Иран будет использовать все возможности для защиты своей территориальной целостности и суверенитета, а также для противодействия атакам, включая нанесение ударов по местам, откуда осуществляются нападения.