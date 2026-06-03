Сикхская федерация рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Бакинской инициативной группой - председатель

БАКУ/Trend/ - Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество и подписание соглашения с Бакинской инициативной группой.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил журналистам председатель Сикхской федерации Канады Буал Мониндер Сингх в рамках международной конференции на тему «Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида» в Баку.

"У нас существуют глубокие связи с Азербайджаном. На протяжении сотен лет сикхские путешественники и религиозные деятели посещали эти земли. На стенах Атешгях сохранились надписи на нашем языке — пенджаби. Поэтому нас связывают с этой страной и этой землей глубокие исторические отношения", - сказал он.

Мониндер Сингх выразил благодарность народу Азербайджана за предоставленную возможность говорить о событиях июня 1984 года.

"Во время этих событий, по нашим оценкам, были убиты десятки тысяч людей. За этим последовали события ноября 1984 года, которые мы рассматриваем как геноцид сикхов.

Снова десятки тысяч сикхов были убиты по всей Индии без разбора. Среди жертв были мужчины, женщины, дети и пожилые люди. Никто не был пощажён.

Это породило в сикхской общине убеждение в том, что у неё нет иного выбора, кроме как добиваться отделения от Индии.

Мероприятия, которые сейчас проходят в Баку и Азербайджане, мы рассматриваем как проявление международной солидарности", - отметил он.