Транзитные перевозки через Азербайджан выросли в 2,5 раза

БАКУ /Trend/ – Объем транзитных грузоперевозок через территорию Азербайджана в 2025 году достиг 4,3 миллиона тонн, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом, а контейнерные перевозки выросли на 25%, достигнув 77 тысяч TEU.

Как сообщает Trend, об этом заявила начальник отдела международных транспортных операций департамента транспортной политики министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Айтян Турабова в ходе II Каспийского международного форума "Транспорт, транзит и логистика" в Баку.

По ее словам, Азербайджан благодаря своему стратегическому расположению на пересечении коридоров Восток–Запад и Север–Юг укрепляет позиции одного из ключевых транзитных узлов региона, а цифровизация становится важнейшим фактором повышения конкурентоспособности транспортной системы.

Турабова отметила, что за последние 20 лет Азербайджан вложил значительные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры, включая строительство железных дорог, автомагистралей, аэропортов и портовых объектов.

Среди крупнейших проектов она выделила железнодорожную линию Баку–Тбилиси–Карс с пропускной способностью 5 миллионов тонн в год, а также Бакинский международный морской торговый порт с мощностью 15 миллионов тонн грузов и контейнерным терминалом на 100 тысяч TEU.

По ее словам, дальнейшее развитие транспортных коридоров зависит не только от инфраструктуры, но и от внедрения цифровых решений.

Турабова сообщила, что в настоящее время ведется работа над созданием единой информационной системы "единого окна", которая объединит грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов, государственные структуры и других участников транспортно-логистического процесса в единой цифровой среде.

Она отметила, что новая система позволит сократить бюрократические процедуры, внедрить принцип однократного предоставления данных, повысить прозрачность перевозок и в режиме реального времени выявлять и устранять узкие места на транспортных маршрутах.

По словам представителя министерства, Азербайджан также активно продвигает цифровизацию в рамках международного сотрудничества. В частности, продолжается работа по внедрению системы электронных разрешений (e-Permit) в рамках Организация тюркских государств. Обмен электронными разрешениями уже осуществляется с Турция, Кыргызстан и Узбекистан, а также ведутся переговоры с Казахстан.

Турабова добавила, что, согласно прогнозам международных организаций, включая Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития, объем перевозок по Среднему коридору к 2030 году может достичь 11 млн тонн.

Кроме того, число контейнерных блок-поездов из Китая в прошлом году достигло 392, что на 37% превышает показатель предыдущего года.

По словам Турабовой, в условиях растущего грузопотока цифровизация транспортных процессов становится не выбором, а необходимостью для обеспечения эффективности, надежности и устойчивости международных транспортных коридоров.

Отметим, что II Каспийский международный форум "Транспорт, транзит и логистика" проходит в Баку в рамках выставки TransLogistica Caspian 2026 и объединяет представителей государственных структур, международных организаций и ведущих компаний транспортно-логистического сектора.