Аздрама открывает новую страницу международного сотрудничества на фестивале в Конье (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр принимает участие в Международном театральном фестивале в Конье при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Министерства культуры и туризма Турции, сообщили Trend Life в пресс-службе Аздрамы.

2 июня состоялась официальная церемония открытия фестиваля. В рамках мероприятия прошла встреча генерального директора Государственных театров Турции Тамера Карадаглы с директором Аздрамы, заслуженным работником культуры Ильхамом Аскеровым и творческим коллективом театра.

На встрече была высоко оценена налаженная при поддержке министерств культуры обеих стран совместная работа между Государственными театрами Турции и Аздрамой. Участники также вспомнили празднование Дня национального театра, состоявшееся 10 марта этого года в Баку, в котором приняли участие национальные театры тюркоязычных стран. Было отмечено, что инициатива Аздрамы является прекрасным примером, способствующим развитию общетюркской театральной культуры. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Отметим, что 3 июня театр представит спектакль "Трагедия короля Лира", поставленный по произведению Уильяма Шекспира "Король Лир".

Главным режиссером и композитором постановки является главный режиссер Грузинского национального театра имени Шота Руставели Давид Сакварелидзе, режиссером-постановщиком - Анар Бабалы. Автором перевода и сценической версии произведения выступил Кямран Назирли. Художник-постановщик и художник по костюмам - Вюсал Рагим, художник по свету - Рафаэль Вагифоглу, ассистент режиссера - Нармин Гасанова. Сценические бои и пластическое решение подготовил Бахруз Ахмедли.

В спектакле заняты - народные артисты Нуреддин Мехтиханлы и Сабир Мамедов, заслуженные артисты Мюневвер Алиева, Эльнар Гараев, Анар Гейбатов, Эльшан Рустамов, а также актеры Илаха Гасанова, Раббиля Алекперзаде, Турал Ибрагимов, Эльсевер Рагимов, Эльчин Нуралиев, Алиулла Велиев, Раван Самедов, Вусал Мустафаев, Кянан Гусейнов, Мухума Сахов, Руфат Ахмедов, Фарид Гараев, Ниджат Искендеров, Нихад Аслан и Айлин Гашимли.

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