Конкурентоспособность транспортной отрасли зависит от эффективности и цифровизации - Food City Agrocomplex

БАКУ/ Trend/ - Конкурентоспособность транспортной и грузовой отрасли все больше зависит не только от цены, но и от эффективности, а также внедрения цифровых решений и новых технологий, включая искусственный интеллект.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор Food City Agrocomplex Анар Агаев на II Каспийском международном форуме на тему "Транспорт, транзит и логистика", проходящем в Баку.

Он отметил, что технологические поставщики уже внедряют новые виды решений, которые меняют подход к международной торговле и бизнес-процессам.

«Сегодня мы будем рассматривать конкурентоспособность транспорта и грузоперевозок не только через цену, но все больше через эффективность», — сказал он.

По его словам, новые технологии, включая искусственный интеллект, открывают дополнительные возможности для бизнес-систем и практик в международной торговле и коммерции.

Он добавил, что обсуждение объединяет вопросы политики, цифровых платформ и инноваций. Совместная работа может помочь сформировать будущее бизнеса, международной торговли и глобальных цепочек поставок.

Отметим, что II Каспийский международный форум "Транспорт, транзит и логистика" проходит в Баку в рамках выставки TransLogistica Caspian 2026 и объединяет представителей государственных структур, международных организаций и ведущих компаний транспортно-логистического сектора.