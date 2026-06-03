В Минске состоялось 16-е заседание Межправкомиссии Азербайджан — Беларусь (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Минске состоялось 16-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

Об этом сообщили Trend в Кабинете министров.

Заседание возглавили заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич.

Выступая на форуме, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич отметила, что отношения между Азербайджаном и Беларусью основаны на дружбе и взаимном доверии, прошедших проверку временем. Она подчеркнула, что цель, поставленная главами государств, — доведение двустороннего товарооборота до 1 миллиарда долларов США — свидетельствует о высоком потенциале сотрудничества между странами.

Н. Петкевич подчеркнула, что промышленная кооперация, создание совместных предприятий и сотрудничество в сфере сельского хозяйства являются ключевыми направлениями развития двусторонних отношений. В рамках форума также обсуждались новые возможности партнерства между деловыми кругами и совместные инвестиционные проекты.

Выступая на заседании, Самир Шарифов отметил, что азербайджано-белорусские отношения успешно развиваются на основе взаимного доверия и высокого уровня политического диалога, сформированного между главами государств — Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что Межправительственная комиссия играет важную роль в расширении сотрудничества между двумя странами и в обеспечении реализации достигнутых договорённостей.

С. Шарифов сообщил, что, несмотря на глобальные экономические вызовы, торговые отношения между Азербайджаном и Беларусью демонстрируют положительную динамику. За первые четыре месяца 2026 года взаимный товарооборот увеличился более чем на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 158 млн долларов США. Стороны договорились о принятии дополнительных мер по дальнейшему увеличению товарооборота, диверсификации экспортной номенклатуры и расширению инвестиционного сотрудничества.

Он также отметил, что действующий в Беларуси Торговый дом Азербайджана играет важную роль в развитии двусторонних торговых связей. Эта платформа вносит значительный вклад в продвижение азербайджанской продукции на белорусском рынке, расширение экспорта и укрепление деловых контактов.

На заседании промышленная кооперация была названа одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества. Отмечено, что Гянджинский автомобильный завод в рамках сотрудничества с ведущими промышленными предприятиями Беларуси успешно продолжает производство тракторов, грузовых автомобилей, коммунальной и специальной техники.

Стороны также обсудили возможности реализации новых совместных проектов в сфере производства бытовой техники в Азербайджане, сборки лифтового оборудования, производства фармацевтических и ветеринарных препаратов, а также выпуска минеральных удобрений.

Особое внимание было уделено совместным проектам на освобожденных от оккупации территориях. Высоко оценена реализация проекта агрогородка в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района при участии белорусской стороны. Стороны договорились о своевременной реализации следующих этапов проекта и продолжении сотрудничества по созданию агропромышленных комплексов.

Также широко обсуждались вопросы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства, продовольственной безопасности, усиления интеграции ветеринарных и фитосанитарных систем контроля, а также увеличения взаимного экспорта сельхозпродукции.

Развитие сотрудничества в транспортно-логистической сфере также стало одной из ключевых тем заседания. Отмечено, что в январе–апреле 2026 года объём транзитных перевозок вырос более чем на 63%. Стороны договорились продолжить совместную работу по цифровизации грузоперевозок, расширению электронного обмена данными и углублению взаимодействия в рамках международных транспортных маршрутов.

Высоко оценены результаты гуманитарного сотрудничества. Намечено развитие новых механизмов взаимодействия в сферах культуры, образования, здравоохранения, молодёжной политики и спорта, расширение обмена специалистами и реализация совместных проектов.

В рамках заседания были подписаны: итоговый протокол 16-го заседания Межправительственной комиссии, меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом статистики Азербайджанской Республики и Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь, программа сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2026–2030 годы, дорожная карта сотрудничества в сфере здравоохранения на 2026–2027 годы между профильными министерствами, а также договор между Гянджинским автомобильным заводом и компанией «POJSNAB» о сборке пожарной техники.

В завершение стороны вновь подтвердили приверженность укреплению азербайджано-белорусского стратегического партнёрства, расширению экономического сотрудничества и развитию взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Была достигнута договоренность о проведении следующего, 17-го заседания Межправительственной комиссии Азербайджан — Беларусь в 2027 году в городе Баку.