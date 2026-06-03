В Баку проходит II Каспийский международный форум на тему "Транспорт, транзит и логистика" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – В Баку в рамках выставки TransLogistica Caspian проходит II Каспийский международный форум на тему "Транспорт, транзит и логистика".

Как сообщает Trend, в ходе форума участники обсудят вопросы цифровизации транспортно-логистических цепочек, внедрения инновационных решений, развития международных транспортных коридоров и укрепления транзитного потенциала региона.

На мероприятии рассматриваются перспективы развития Среднего коридора и Транскаспийского международного транспортного маршрута, применение цифровых платформ в логистике, совершенствование таможенных и транспортных процессов, а также повышение эффективности международных грузоперевозок.

В рамках форума выступят представители государственных структур, международных транспортных организаций, логистических компаний и отраслевых ассоциаций, в том числе руководители и эксперты транспортно-логистического сектора Азербайджана, Турции и других стран.

Ожидается, что по итогам обсуждений будут выработаны предложения и рекомендации, направленные на развитие транспортной взаимосвязанности, цифровой трансформации логистики и укрепление роли Каспийского региона в международных цепочках поставок.

Новость обновляется