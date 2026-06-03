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Будет реконструирован правобережный канал Тертерчая

Общество Материалы 3 июня 2026 18:12 (UTC +04:00)
Будет реконструирован правобережный канал Тертерчая
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - Тертерчайский магистральный канал и левобережный канал, начинающиеся от Суговушанского гидроузла, были восстановлены после войны. В настоящее время ведётся подготовка к реконструкции правобережного канала.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель председателя правления Региональной службы водной мелиорации Ильхам Гулиев журналистам в рамках медиатура, организованного Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) в город Ханкенди и Агдеринский район.

По его словам, работы на правобережном канале будут начаты после полной очистки территорий от мин.

И.Гулиев отметил, что реализуемые проекты внесут важный вклад в восстановление водохозяйственной инфраструктуры региона, расширение ирригационных возможностей и развитие сельского хозяйства.

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