Будет реконструирован правобережный канал Тертерчая

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Тертерчайский магистральный канал и левобережный канал, начинающиеся от Суговушанского гидроузла, были восстановлены после войны. В настоящее время ведётся подготовка к реконструкции правобережного канала.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель председателя правления Региональной службы водной мелиорации Ильхам Гулиев журналистам в рамках медиатура, организованного Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) в город Ханкенди и Агдеринский район.

По его словам, работы на правобережном канале будут начаты после полной очистки территорий от мин.

И.Гулиев отметил, что реализуемые проекты внесут важный вклад в восстановление водохозяйственной инфраструктуры региона, расширение ирригационных возможностей и развитие сельского хозяйства.