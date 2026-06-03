Грузопоток по Среднему коридору может вырасти до 20 млн тонн за три года — TIA

БАКУ /Trend/ – Пропускная способность и объемы перевозок по Среднему коридору могут увеличиться с нынешних 5 млн до 20 млн тонн в течение ближайших трех лет.

Как сообщает Trend, об этом сказал менеджер Ассоциации транспортных инноваций (TIA), бывший вице-министр транспорта и коммуникаций Литвы Юлиус Скацкаускас в ходе Международного транспортно-логистического форума в Баку.

По его словам, Средний коридор становится одним из ключевых транспортных маршрутов, соединяющих рынки Европы и Азии.

Скацкаускас отметил, что Европейский союз с населением около 500 млн человек и экономикой объемом порядка 20 трлн евро представляет собой огромный рынок, доступ к которому может быть дополнительно расширен благодаря развитию транспортной связности через Средний коридор.

Он подчеркнул, что для дальнейшего развития маршрута необходимо обеспечить его надежность, безопасность и устойчивость. При этом, по его словам, несмотря на существующие "узкие места" и необходимость дальнейшего совершенствования инфраструктуры, развитие коридора движется в правильном направлении.

Представитель Литвы особо отметил реализацию инфраструктурных проектов в Азербайджане, в том числе расширение возможностей железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс, подчеркнув их важность для повышения эффективности перевозок.

Скацкаускас также сообщил, что транспортный сектор играет значительную роль в экономике Литвы, формируя около 12% ВВП страны, что является одним из самых высоких показателей в Европе. По его словам, литовские компании заинтересованы в развитии сотрудничества по линии Среднего коридора и рассматривают возможности для дальнейшего участия в проектах транспортной и логистической инфраструктуры региона.

Он добавил, что литовская делегация планирует ознакомиться с работой транспортных и логистических объектов Азербайджана и выразил готовность делиться опытом, технологиями и решениями для дальнейшего развития маршрута.

Отметим, что форум проходит в Баку в рамках выставки TransLogistica Caspian 2026 и объединяет представителей государственных структур, международных организаций и ведущих компаний транспортно-логистического сектора.