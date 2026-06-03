KPMG: ИИ усиливает, а не ослабляет роль нефти и газа в мировой энергетике

БАКУ/Trend/ - Искусственный интеллект усиливает, а не ослабляет роль нефти и газа в мировой энергетике, сказал в среду Trend руководитель KPMG в Азербайджане Виталий Яковлев в кулуарах Baku Energy Week.

"Baku Energy Week 2026 еще раз показала, что мировая энергетика входит в фазу одновременной цифровой и энергетической трансформации. Одной из ключевых тем стала роль искусственного интеллекта и развитие дата-центров. В этом контексте важно понимать: ИИ не приводит к снижению значимости нефти и газа. Напротив, он одновременно трансформирует отрасль и увеличивает общий глобальный спрос на энергоресурсы. По оценкам Международного энергетического агентства (IEA) и отраслевых исследований, рост дата-центров, облачных вычислений и систем машинного обучения уже приводит к тому, что потребление электроэнергии со стороны цифровой инфраструктуры становится одним из самых быстрорастущих сегментов спроса. В США, например, потребление электроэнергии в 2026–2027 годах обновляет исторические максимумы именно за счёт роста AI-инфраструктуры и дата-центров", - сказал он.

В. Яковлев отметил, что согласно прогнозам рынка, глобальный спрос на нефть в 2026 году сохраняется на уровне около 104–105 млн баррелей в сутки, несмотря на высокие цены и нарушение логистики поставок.

"Более того, отмечается рост инвестиций в природный газ: по данным IEA, они могут превысить $330 млрд в 2026 году, что станет максимумом за последнее десятилетие. Если говорить о долгосрочных трендах, то, согласно оценкам IEA, традиционно консервативно оценивающего перспективы углеводородов, пик спроса на нефть ожидается к 2030-му году (с последующим плато), а по оценкам ОПЕК – рост потребления нефти продолжится в обозримом будущем, то есть будет расти как минимум до 2050 года. Согласно KPMG Global Energy, Natural Resources and Chemicals CEO Outlook, 65% руководителей энергетических компаний уже рассматривают искусственный интеллект как одно из ключевых направлений инвестиций, а 82% считают, что ИИ помогает повышать энергоэффективность и снижать выбросы. При этом 72% компаний планируют направлять до 10–20% своих бюджетов на развитие AI-решений в ближайшие годы", - отметил руководитель KPMG в Азербайджане.

Таким образом, по его словам, энергетический переход не означает вытеснение нефти и газа.

"Он означает усложнение энергетического баланса, где традиционные и новые источники энергии развиваются параллельно. В ходе Baku Energy Week я модерировал сессию «Green Energy – Scalable Projects and Regional Export», где обсуждались вопросы масштабирования возобновляемых проектов и создания региональных энергетических коридоров. Одним из ключевых выводов дискуссии стало то, что инвесторы сегодня смотрят не только на генерацию, но и на инфраструктуру, экспортные маршруты и устойчивость энергосистем. При этом практически все участники рынка сходятся во мнении: даже при ускорении зеленой трансформации в ближайшие годы энергетическая система останется диверсифицированной. Это означает, что нефть и газ продолжат играть системную роль — особенно природный газ как балансирующий источник в условиях роста нестабильной генерации. Отдельный фактор изменений — это эффективность. Согласно KPMG Tech Report 2026, компании энергетического сектора активно внедряют технологии цифровых двойников, predictive maintenance и AI-аналитику для оптимизации добычи и сокращения операционных затрат. Это меняет не сам спрос на углеводороды, а способ их добычи и переработки", - сказал В. Яковлев.

По словам руководителя KPMG в Азербайджане, главный вывод, который сегодня можно сделать, заключается в следующем: искусственный интеллект становится важным фактором развития сектора нефти и газа.

"Он увеличивает общий спрос на энергию и одновременно делает энергетический рынок более сложным, взаимосвязанным и технологичным. Поэтому ключевой вопрос для отрасли сегодня звучит иначе — не "исчезнет ли нефть и газ", а "каким станет нефтегазовый сектор в эпоху искусственного интеллекта и ускоренного энергоперехода". И именно от способности компаний адаптироваться к этим изменениям будет зависеть их роль в новой энергетической архитектуре", - заключил он.