Когда птицы собирают песни: сказка Лалы Умуд ожила на сцене (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках I Международного музыкального фестиваля "Мир детей", организованного Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева и Азербайджанской государственной детской филармонией, была представлена программа "В мире сказок", сообщает Trend Life.

Гостям был представлен сценический показ, подготовленный в формате художественного чтения по сказке "Птица, собирающая песни" писательницы Лалы Умуд, известной своими яркими и запоминающимися произведениями для детей.

Юные артисты Музыкального детского театра при Азербайджанской государственной детской филармонии, благодаря своим искренним и эмоциональным выступлениям, а также сценическому мастерству, увлекли зрителей в волшебный мир сказки. Режиссером-постановщиком спектакля выступил Насими Алиев.

В завершение мероприятия автор сказки Лала Умуд поблагодарила юных чтецов, пожелала им успехов в будущем и вручила подарки. Она также выразила признательность директору Детской филармонии Саиде Тагизаде и режиссеру Насими Алиеву за поддержку и организацию мероприятия.

Отметим, что данная сказка была написана автором специально для театрального кружка Детской филармонии. По словам режиссера Насими Алиева, в ближайшее время зрителям планируется представить полную версию спектакля "Птица, собирающая песни" в исполнении Музыкального детского театра.

В рамках мероприятия также была организована выставка работ воспитанников Художественной студии Государственной детской филармонии (преподаватели - Гюнай Гараева и Нармина Мирзалиева).

По завершении программы участникам были вручены сертификаты, а преподавателям - благодарственные письма.

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