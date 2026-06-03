Баку в ритме эстрады и джаза будущих звезд (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках I Международного музыкального фестиваля "Мир детей", организованного Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева и Азербайджанской государственной детской филармонией, состоялся вечер эстрадно-джазовой музыки, сообщает Trend Life.

С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратились заместитель директора Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, доктор философии по искусствоведению, музыковед Айла Керимова-Закария и директор Азербайджанской государственной детской филармонии, пианистка Саида Таги-заде. Они поздравили всех присутствующих с Международным днем защиты детей, отметили значимость фестиваля и его положительное влияние на развитие подрастающего поколения, пожелав участникам дальнейших успехов.

В концертной программе приняли участие Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением дирижера Джавада Тагизаде и детский хор "Сяда" Азербайджанской государственной детской филармонии. Хормейстером коллектива является Айсель Мехтизаде, концертмейстером - Шахин Яхьязаде.

В исполнении молодых музыкантов прозвучали яркие произведения эстрадного и джазового жанров европейских, американских, российских, украинских и азербайджанских композиторов, среди которых Вольфганг Амадей Моцарт, Карл Бом, Николай Римский-Корсаков, Скотт Джоплин, Аарон Копленд, Антонин Дворжак, Ирина Хрисаниди, Кара Караев, Назим Аливердибеков, Азиза Мустафазаде и Исфар Сарабский. Свои таланты также продемонстрировали юные вокалисты из Украины, в том числе дети с особыми потребностями.

Концерт вновь подтвердил важность подобных проектов для раскрытия и развития творческого потенциала юных талантов. Участники фестиваля подарили зрителям яркие впечатления и были награждены продолжительными аплодисментами.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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