В Азербайджане более 300 тыс. вынужденных переселенцев обеспечены улучшенными жилищными условиями

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане более 300 тысяч вынужденных переселенцев обеспечены улучшенными жилищными условиями.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев на совместном заседании комитетов парламента по труду и социальной политике, правам человека, а также по правовой политике и государственному строительству.

"В целях решения социальных проблем вынужденных переселенцев Президент Азербайджана в 2004–2019 годах подписал 75 указов и распоряжений, а Милли Меджлис принял 11 законов", - сказал он.

По его словам, в период нахождения азербайджанских земель под оккупацией в целях улучшения жилищно-бытовых условий вынужденных переселенцев были построены и переданы в их пользование 121 новый поселок и жилой комплекс, состоящий из многоэтажных зданий. Жилищно-бытовые условия были улучшены для более чем 62 тысяч семей вынужденных переселенцев, то есть для более чем 300 тысяч человек.

«На протяжении многих лет государство оказывало семьям вынужденных переселенцев постоянную поддержку в рамках льгот в сфере образования и налогообложения, выплаты единого ежемесячного пособия, предоставления адресной социальной помощи, реализации программ занятости, медико-социальной реабилитации и других механизмов социальной защиты», — добавил М.Гулиев.