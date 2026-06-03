ИИ на базе системы "Цифровой двойник" поможет прогнозировать состояние здоровья населения - Теймур Мусаев

БАКУ/ Trend/ - Искусственный интеллект на базе системы "Цифровой двойник" поможет прогнозировать состояние здоровья населения.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в своем выступлении на церемонии презентации системы «Медицинский цифровой двойник».

"Система «Медицинский цифровой двойник» — это централизованная цифровая платформа, обеспечивающая сбор и обработку данных о состоянии здоровья граждан посредством единых электронных реестров", - сказал он.

По словам министра, эти реестры обеспечивают хранение показателей здоровья граждан, результатов лечения, вакцинации, лабораторных исследований, рецептов и другой медицинской информации в единой структуре, а также стандартизированный обмен данными между учреждениями здравоохранения.

"Сбор данных в едином информационном пространстве позволит проводить глубокий анализ, в том числе с использованием искусственного интеллекта, прогнозировать состояние здоровья населения, осуществлять централизованное управление в кризисных ситуациях и развивать будущие стратегии здравоохранения. В целях обеспечения целостности данных в информационной среде цифрового правительства будет обеспечена интеграция медицинских данных с другими государственными информационными системами, включая финансовые", — отметил министр.

Он подчеркнул, что со следующего учебного года будут проводиться курсы на тему "Цифровые технологии и искусственный интеллект в медицине".

"Программы обучения, которые продлятся в течение всего года, охватят специалистов всех медицинских специальностей и окажут поддержку цифровой трансформации системы здравоохранения", — сказал министр.

Теймур Мусаев также заявил, что цифровая трансформация требует сильных механизмов кибербезопасности.

"Защита персональных медицинских данных, обеспечение конфиденциальности и укрепление общественного доверия — одни из важнейших задач, стоящих перед нами. По мере расширения цифровых систем кибербезопасность становится неотъемлемой частью безопасности здравоохранения. С этой точки зрения цифровая трансформация способствует не только модернизации здравоохранения, но и вносит вклад в национальную безопасность и устойчивость общества".