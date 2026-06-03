Обнародованы общие объемы госфинансирования на соцзащиту и обустройство бывших вынужденных переселенцев

БАКУ/ Trend/ - После Победы Азербайджана, одержанной в Отечественной войне, из государственного бюджета на усиление социальной защиты бывших вынужденных переселенцев было выделено 1 миллиард 654 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил депутат Вугар Байрамов в ходе совместного заседания комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике, по правам человека, а также по правовой политике и государственному строительству.

"На эти цели из госбюджета в 2021 году было израсходовано 354,4 миллиона манатов, в 2022 году — 364,9 миллиона манатов, в 2023 году — 353,9 миллиона манатов, в 2024 году — 329,2 миллиона манатов, а в 2025 году — 252 миллиона манатов. В 2026 году в процессе реализации находится выделение еще 280 миллионов манатов", - сказал депутат.

Он отметил, что только из Государственного нефтяного фонда на улучшение социально-бытовых условий и расселение беженцев и вынужденных переселенцев было выделено 2 миллиарда 702 миллиона манатов. Это является крупнейшей статьей расходов среди 13 направлений финансирования, выделяемых Нефтяным фондом вне бюджетных трансфертов.

В.Байрамов подчеркнул, что наряду со всем этим, из государственного бюджета на восстановление освобожденных от оккупации территорий, с учетом обязательств на 2026 год, выделяется более 25 миллиардов манатов. Тот факт, что за короткий период, прошедший после Отечественной войны, на освобожденных от оккупации территориях уже проживают, работают и получают образование более 85 тысяч наших граждан, еще раз подтверждает силу Азербайджана.