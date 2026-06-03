ADSEA назвало текущий объем и технические параметры Сарсангского водохранилища

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В настоящее время в Сарсангском водохранилище накоплено около 320 миллионов кубометров воды, и приток воды продолжается.

Как сообщает Trend, об этом журналистам в рамках медиатура, организованного Госагентством водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) в город Ханкенди и Агдеринский район, сказал заместитель председателя правления Региональной службы водной мелиорации Ильхам Гулиев.

По его словам, высота плотины Сарсангского водохранилища составляет 125 метров, длина — 555 метров, а ширина верхней части — 12 метров.

И. Гулиев отметил, что максимальная глубина в водохранилище - 103 метра.

«Уровень воды в водохранилище по Балтийской системе высот составляет 528 метров», — добавил он.