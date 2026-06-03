Гибридные проекты станут основой масштабного внедрения ВИЭ - SOCAR Green

БАКУ /Trend/ - Гибридные проекты, объединяющие солнечную и ветровую генерацию с системами накопления энергии, станут одним из ключевых инструментов обеспечения устойчивости энергосистем при дальнейшем наращивании мощностей возобновляемой энергетики.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор департамента технологий и инноваций SOCAR Green Эльчин Таргулуев на панельной дискуссии, проходящей в рамках 31-й Международной выставки «Нефть и Газ Каспия».

По его словам, сегодня основной вопрос заключается не только в увеличении доли возобновляемых источников энергии, но и в обеспечении гибкости и надежности энергосистем при их интеграции.

Э.Таргулуев отметил, что солнечная и ветровая энергетика зависят от погодных условий и характеризуются переменной выработкой, однако их сочетание позволяет частично компенсировать этот эффект.

«Дополнительную стабильность энергоснабжению обеспечивают системы накопления энергии. Развитие возобновляемой энергетики будет в значительной степени связано с гибридными проектами», - сказал он.

В то же время Э.Таргулуев подчеркнул, что реализация таких проектов сопряжена с трудностями, поскольку требует выбора площадок, обладающих одновременно высоким потенциалом для развития различных видов возобновляемой генерации.

Говоря о водороде, представитель SOCAR Green отметил, что он станет важной частью энергетического перехода и достижения целей по углеродной нейтральности.

По его словам, водород и его производные и другие виды низкоуглеродного топлива могут сыграть значительную роль в декарбонизации отраслей промышленности, а также транспортного сектора, где электрификация затруднена.