Транснациональные репрессии - попытка контроля за пределами своих границ - Сикхская федерация

БАКУ/Trend/- Транснациональные репрессии связаны с попытками распространить контроль за пределы государственных границ.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал член Сикхской федерации Канады Хансра Харприт Сингх в ходе международной конференции на тему «Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида» в Баку.

"Транснациональные репрессии в конечном счёте связаны с властью. Речь идёт о попытке распространить контроль за пределы государственных границ.

Однако демократические государства должны реагировать прозрачностью, подотчётностью, соблюдением прав и верховенством закона",- сказал он.

Харприт Сингх отметил, что опыт сикхской диаспоры представляет собой важный пример для изучения, поскольку показывает, как глобальная политика может напрямую влиять на обычные семьи и сообщества, живущие за тысячи километров от происходящих событий.

"Наш опыт напоминает нам, что защита демократических свобод требует постоянной бдительности не только со стороны правительств, но и со стороны всех нас", - сказал он.