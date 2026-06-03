В Центральной Азии усиливается развитие мультимодальных транспортных коридоров - узбекский эксперт

БАКУ /Trend/ - Усиление мультимодальных транспортных коридоров между Китаем и странами Центральной Азии становится одним из ключевых направлений развития региональной логистики.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления компании «Узтемирйулконтейнер» (O‘ztemiryo‘lkonteyner) Мирзийод Мирхамидов на II Каспийском международном форуме на тему "Транспорт, транзит и логистика", проходящем в Баку.

По его словам, изменения в глобальных цепочках поставок и переориентация маршрутов усиливают нагрузку на транзитные коридоры региона, что требует дальнейшей диверсификации транспортной инфраструктуры.

«В настоящее время обеспечение бесперебойных поставок и диверсификация транспортно-логистических маршрутов в рамках коридоров, проходящих через страны Центральной Азии, становится все более актуальным. Ситуация на глобальных морских направлениях приводит к переориентации потоков, что, в свою очередь, увеличивает нагрузку на сухопутные маршруты», — отметил он.

По его словам, в последние годы глобальные логистические цепочки претерпели значительные изменения.

«В этих условиях транспортные коридоры между Китаем и Центральной Азией становятся одним из наиболее перспективных направлений для грузоперевозок», — сказал Мирхамидов.

Он подчеркнул, что на этом фоне развитие железнодорожных и мультимодальных маршрутов приобретает особое значение.

Отдельно он рассказал о строительстве железнодорожной линии Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которая, по его словам, станет ключевым элементом региональной транспортной системы.

«Этот проект рассматривается как один из важнейших элементов формирования эффективной транспортно-экономической системы региона», — сказал он.

Мирхамидов добавил, что Узбекистан обладает развитой логистической инфраструктурой и готов активно участвовать в расширении транспортных возможностей региона.

«Мы готовы предоставить все наши возможности для развития транспортного взаимодействия и расширения перевозок», — отметил он.

По его словам, компания также заинтересована в расширении сотрудничества с клиентами и участниками логистических цепочек.