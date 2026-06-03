На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создается Фонд постоянного проживания

БАКУ/Trend/ - В связи с реализацией «Первой Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» создана прочная правовая база, внесены соответствующие изменения в законодательство, учрежден новый вид пособия для лиц, работающих и проживающих в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также определены льготы и преференции в сфере отпусков, налогообложения и социального страхования.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев на совместном заседании комитетов парламента по труду и социальной политике, правам человека, а также по правовой политике и государственному строительству.

По его словам, предлагаемые сегодня изменения в Жилищный кодекс, законы «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев» и «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц» также направлены на совершенствование правовой базы проводимой в данной сфере работы, переселение вынужденных переселенцев в жилые помещения на освобожденных от оккупации территориях, обеспечение их имущественных прав и совершенствование законодательных актов, регулирующих вопросы утраты статуса вынужденного переселенца.

Так, в результате внесения изменений в Жилищный кодекс будет создан новый институт — Фонд постоянного проживания на освобожденных от оккупации территориях, а входящие в этот фонд населенные пункты будут использоваться для переселения вынужденных переселенцев и передачи им соответствующих жилых объектов в собственность.

В то же время, согласно предлагаемым поправкам в Закон «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев», будут конкретизированы случаи утраты статуса вынужденного переселенца. В соответствии с новым предложением лицу будет предоставлено другое жилое помещение установленной площади в регионе проживания взамен прежнего места жительства. Таким образом, предоставление государством нового жилья будет способствовать полному восстановлению права собственности гражданина.

Кроме того, согласно предлагаемым изменениям, лицо утратит статус вынужденного переселенца в случае отказа от жилого помещения, предложенного государством.

Председатель комитета отметил, что в проекте также уточняются сроки действия мер социальной защиты. Отсчет действующего трехлетнего льготного периода будет вестись с даты утраты лицом статуса вынужденного переселенца либо отказа от предоставленного жилья.

Помимо этого, согласно предлагаемым изменениям в статью 5 Закона «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лицам», будет изменен механизм переселения вынужденных переселенцев. В соответствии с новыми правилами обязательства государства будут считаться исполненными с момента предложения жилого помещения. Тем самым будет обеспечен баланс между жилищными правами вынужденных переселенцев и интересами третьих лиц.